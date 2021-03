Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) privind prelungirea stari de alerta pe teritoriul Romaniei. Aceasta intra in vigoare in 14 martie. Noua hotarare de Guvern privind prelungirea starii de alerta intra in vigoare in 14 martie,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat miercuri hotararea care prevede prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta. „Se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat prelungirea starii de alerta în România. Masura intra în vigoare de miercuri, 13 ianuarie, pentru o perioada de 30 de zile. „Se propune prelungirea starii…

- In Monitorul Oficial 1.215 din 11 Decembrie 2020 a fost publicata, vineri seara, Hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Starea de alerta se…

- Una dintre hotarari se refera la prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 decembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.Astazi a fost sedinta a Guvernului Romaniei, iar…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat ca Guvernul va analiza proiectul de hotarare in baza caruia starea de alerta va fi prelungita cu o luna, subliniind ca astfel sunt infirmate si "fake news-urile" care anunțau intrarea in lockdown a Romaniei.

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta, de la ora 10.00, pentru a a aproba proiectul de hotarare prin care este prelungita starea de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, incepand din 14 decembrie, a anuntat seful DSU Raed Arafat. Decizia CNSU privind prelungirea starii de alerta…