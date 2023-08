Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a spus, miercuri seara, la Prima News, ca, in situatia in care partidul sau ajunge la guvernare, vor fi luate masuri pentru concedierea a 500.000 de angajati din administratia publica. El precizeaza ca vor fi dați afara acei bugetari…

- Partidul AUR, aflat in opoziție și condus de George Simion, a inregistrat cea mai mare creștere in sondajele Inscop in perioada iunie 2021 – iunie 2023. Analiza este realizata cu un an inaintea primelor alegeri care vor fi organizate, cele europarlamentare. Concluziile analizei INSCOP: 1. In iunie 2021,…

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, critica intrunirea in ședința comuna a Senatului și Camerei Deputaților doar pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, in timp ce celelalte pensii speciale raman neatinse, scrie Mediafax.„Eliminarea…

- REȘIȚA – Dezbaterea „in premiera“ a fost reprogramata pentru o data care va fi anunțata publicului, ulterior! „Buna seara, Reșița! Buna seara, banațeni! Reconstruim Romania! Sunteți pregatiți? (Raspuns din sala: cate-un „da“, pierit.) Nimeni? Sunteți pregatiți? (De data asta un „daaaa“ insuflețit, din…

- Claudiu Tarziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, susține ca partidul din care face parte este mult mai bine cotat in randurile electoratului decat arata sondajele date publicitatii. „Sondajele arunca tot felul de cifre. Eu va spun ca ele sunt false, de cele mai multe ori. Inclusiv…

- Vasile Dancu (PSD) a fost vazut sambata stand amical de vorba cu Claudiu Tarziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, in fața unui restaurant. Anterior, acesta luase masa cu finul sau in același restaurant in care era și Florian Coldea.