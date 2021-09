Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului AUR din Senat, Claudiu Tarziu, a anuntat, miercuri, in plen, ca parlamentarii acestei formatiuni politice intra in greva parlamentara, neparticipand la dezbateri si vot. "Nu putem sa ne facem ca nu s-a intamplat nimic in ultimele doua saptamani si sa continuam dezbaterile in Parlament,…

- Mai mulți reprezentanți ai Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) au ales a forma inedita de protest, miercuri, pe holurile cladirii Legislativului. Aceștia au ținut in maini steaguri tricolore. Nemulțumirea ține de faptul ca moțiunea depusa de AUR, alaturi de USR PLUS, nu a ajuns inca sa fie dezbatuta…

- George Simion, co-președintele AUR, a declarat ca partidul sau va intra in greva parlamentara daca moțiunea de cenzura nu va fi dezbatuta, iar premierul Florin Cițu va fi in continuare ”ținut in brațe” de noua majoritate parlamentara.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, sambata dupa-amiaza, la Antena 3, ca luni oamenii ”vor avea o surpriza” cu ”pseudo-moțiunea și pseudo-semnaturile” USRPLUS și AUR, facand referire la documentul depus de cele doua alianțe vineri seara impotriva Guvernului Cițu. Gorghiu a mai adaugat…

- USR PLUS și AUR au depus, vineri seara, moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Cițu, dupa ce acesta a refuzat sa demisioneze. Documentul a fost semnat de 122 de parlamentari. Numita ”Demiterea Guvernului Cițu, singura șansa a Romaniei de a trai!”, moșiunea de cenzura a fost lansata dupa ultima ședința…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susține ca PSD nu va depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, atata timp cat nu va avea garanția ca aduna suficiente voturi pentru ca aceasta sa fie adoptata. Totuși, PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS. „Va spun aici in premiera. Sa depuna…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi seara, la RomaniaTV, ca PSD nu va depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, atata timp cat nu va avea garanția ca aduna suficiente voturi pentru ca aceasta sa fie adoptata, insa PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS, informeaza…

- Prima moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu a picat. Pentru au votat 201 parlamentari, impotriva, inregistrandu-se un singur vot. Majoritatea necesara pentru ca moțiunea de cenzura sa treaca era de 234 de voturi. Pro moțiune de cenzura Guvernului Cițu au votat parlamentarii PSD și cei ai AUR,…