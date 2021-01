Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anuntat, marti, ca nu va lua bani de la stat, ca subvenție pentru partidele parlamentare. Anunțul facut de AUR vine dupa ce Autoritatea Electorala Permanenta a livrat, în urma cu o zi, banii în conturile partidelor. În urma solicitarii…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat, in luna ianuarie, in conturile a sapte partide - PSD, PNL, USR, AUR, PMP, PLUS, Pro Romania - subventii in suma totala de 19.843.634,81 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 7.640.197,89 lei; Partidul National Liberal - 6.476.964,07…

