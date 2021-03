Stiri pe aceeasi tema

- Deși Bucureștiul se afla in scenariul roșu, in care toate cluburile, restaurantele și localurile ar trebui inchise, petrecerile continua. In contextul in care numarul de infectari din capitala reprezinta o treime din totalul infectarilor la nivel național in urma celui mai recent raport, patronii anumitor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, ca Guvernul va decide reîntoarcerea unor jandarmi de la paza unor obiective în sistemul lor de pregatire, precum si trecerea politiei locale din nou la primarii. „La…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, ca Guvernul va decide reintoarcerea unor jandarmi de la paza unor obiective in sistemul lor de pregatire, precum si trecerea politiei locale din nou la primarii. "Maine va veni cu doua propuneri in hotararea CNSU. Aceasta hotarare va fi transpusa…

- Fotografii zguduitoare au ajuns miercuri seara in spațiul public, cu trupurile neinsuflețite ale victimelor de la Onești. Pe corpul unuia dintre barbații impușcați de Gheorghe Moroșan se vad și urme de gloanțe de cauciuc, nu numai de cuțit, semn ca Poliția a tras și asupra ostaticilor, nu numai asupra…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-au intalnit la sediul MAI pentru a discuta despre problema imigranților care parasesc centrele de cazare din Romania și revin in Timișoara, pentru a trece frontiera de Vest. Bode a precizat ca va propune o formula legislativa…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a vizitat Centrul Chinologic al Poliției Romane din Sibiu, acolo unde sunt antrenați mai mulți caini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2.

- Lucian Bode, ministrul de interne, a anuntat ca la sediul ministerului a avut loc o sedinta in care s-a analizat posibilele efecte ale tulpinii noi de COVID, dar la acest moment nu sunt prefigurate noi restrictii, informeaza Digi24 . „La acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii. Fac aceasta…

- Premierul Florin Cițu promite intr-un mesaj postat pe Facebook ca va face tot posibilul sa relanseze economia in 2021 și le cere romanilor sa aiba incredere in guvern. Ministrul Cseke Attila vrea sa schimbe statutul prefecților. Nu vor mai fi inalți funcționari publici Mesajul integral al lui Cițu:…