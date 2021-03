Stiri pe aceeasi tema

- Sediul parlamentar al senatorului galațean Andrei Postica (USR-PLUS) a fost vandalizat in noaptea dinspre duminica spre luni, parlamentarul acuzand protestatarii care au manifestat pe strazi ca ar fi fost la originea evenimentului. Luni dimineața, accesul catre intrarea in sediul parlamentar din centrul…

- AUR anunța ca o sa protesteze azi in fața sediilor prefecturilor din toata țara, dar și in Piața Universitații din Capitala, urmand a cere și demisia premierului Romaniei, Florin Cițu, dar și a secretarului de stat MAI, Raed Arafat, dar și ridicarea ”de urgența” a restricțiilor impotriva noului coronavirus.…

- Pazea! Senatoarea Diana Șoșoaca cere arestarea lui Florin Cițu dupa ce premierul i-a comparat cu teroriștii pe cei care militeaza impotriva vaccinarii și a masurilor de distanțare sociala. „Daca solicitarea nostra de a fi respectata Constitutia, Conventia de la Oviedo ratificata de Romania si care face…

- Alianta pentru Unirea Romanilor cere Guvernului si Comitetului National pentru Situatii de Urgenta "corectarea hotararilor ce impun restrictii de deplasare" pentru noaptea Invierii, in perspectiva zilei de 4 aprilie, cand este Pastele catolic si a zilei de 2 mai - Pastele ortodox. "In aceste…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) sustine ca institutia prefectului nu trebuie politizata, calificand drept "inadmisibila" transformarea prefectilor "in politruci". "Partidul AUR considera inadmisibila intentia Guvernului de a-i transforma pe prefecti in politruci, numiti in functie strict…