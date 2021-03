AUR anunţă că protestele "societăţii civile independente" vor continua Alianta pentru Unirea Românilor (AUR) a postat marți, pe pagina de socializare un anunț conform caruia protestele "societatii civile independente" vor continua "atâta vreme cât actuala coalitie de guvernare nu va pleca urechea la glasul unei Românii zdrobite sub povara actualelor masuri dictatoriale".

"Protestele societatii civile independente continua si astazi si vor continua atâta vreme cât actuala coalitie de guvernare nu va pleca urechea la glasul unei Românii zdrobite sub povara actualelor masuri dictatoriale. Falimentati,…

Sursa articol: hotnews.ro

