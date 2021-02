AUR anunta ca a retras sprijinul politic acordat senatoarei Diana Sosoaca  

Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a decis, miercuri, in ședința Biroului Național de Conducere al Partidului excluderea din partid a deputatului Mihai Lasca și retragerea sprijinului politic acordat...

- Conducerea AUR a transmis un comunicat de presa in care aduce o serie de precizari legate de scandalul retragerii sprijinului politic senatoarei Diana Șoșoaca și al excluderii deputatului Mihai Lasca din partid. ”In cadrul ședinței Biroului Național de Conducere al Partidului Alianța pentru Unirea…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a decis, miercuri, in ședința Biroului Național de Conducere al Partidului excluderea din partid a deputatului Mihai Lasca și retragerea sprijinului politic acordat senatorului Diana Șoșoaca-Ivanovici. In ședința BNCP a AUR s-a decis excluderea deputatului…

- Zeci de persoane s-au adunat din nou, duminica, in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". La fata locului era si senatoarea AUR Diana Sosoaca, aceasta exprimandu-si intentia de a intra in cladirea Ministerului Sanatatii, pentru a lua…

- Vaccin pentru viata - Sandra Alexiu Foto: gov.ro. La noi în tara continua campania de vaccinare. Adriana Turea are detalii despre numarul de doze de vaccin necesare pentru imunizare. Reporter: Indiferent de vaccinul administrat, fie ca este cel de la Pfizer-BioNTech, fie cel…

- Autoritatea Electorala Permanenta a transmis luni ca a acordat subventii partidelor politice in luna ianuarie in valoare de 19.843.634 lei. PSD a primit 7.640.197 lei, PNL - 6.476.964 lei, USR - 2.056.942 lei, Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) - 1.546.315 lei, PMP - 399.741 lei, Partidul…

- PSD va avea in viitorul Parlament 47 mandate la Senat si 110 mandate la Camera Deputatilor, in timp ce PNL a obtinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputatilor, potrivit datelor prezentate, luni, de Biroul Electoral Central. Alianta USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat si 55 la Camera…

- Politia Romana anunta destructurarea unei grupari implicate trafic de droguri de mare risc, membri ai grupului Hell 39;s Angels. Unii dintre suspecti puneau la punct un transport de cocaina din Mexic pentru Noua Zeelanda.Politia Romana anunta destructurarea unei grupari implicate trafic de droguri de…