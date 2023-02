AUR anunţă că a depus un proiect de lege în Parlament prin care propune diminuarea la jumătate a impozitelor pe salarii Prin proiectul initiat de AUR, angajatilor romani le raman mai multe resurse financiare la dispozitie, aceste venituri putand a fi orientate catre consum, economii si investitii, potrivit comunicatului de presa al partidului. Initiativa legislativa depusa de AUR sustine impozitarea factorului generator de venituri, respectiv companiile care au o cifra de afaceri peste 250 mil. lei anual si are in vedere ca factorului uman sa-i fie recunoscute meritele si sa fie remunerat si stimulat conform muncii prestate. Conform sursei citate, resursele pentru acoperirea diminuarii bugetului de stat vor veni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

