Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom anunța ca va lasa pe Republica Moldova fara gaze naturale, daca țara nu va plati pana in data de 20 octombrie facturile restante. Chișinaul acuza, de asemenea, ca rușii incalca angajamentele asumate.

- MApN anunța ca miercuri va avea loc o ceremonie in cadrul careia va fi plantat un stejar, numit „Copacul Pacii” in Parcul Carol I din București. Potrivit MApN, cu prilejul Zilei Internaționale a Pacii, „copiii personalului roman decedat in acțiuni militare, misiuni și operații internaționale, vor planta…

- Actorul Alexandru Arsinel, in varsta de 83 de ani, este internat la Spitalul Universitar din Capitala, din cauza unor escare, adica o distrugere a pielii specifica bolnavilor care zac la pat, au declarat reprezentanții spitalului conform news.ro.Alexandru Arsinel are escare de decubit, specifice celor…

- Sindicalistii din Politie si din penitenciare picheteaza, marti, sediul Ministerului Finantelor, printre revendicari aflandu-se aplicarea Legii-cadru a salarizarii, acordarea unor sporuri prevazute de lege, actualizarea si recalcularea pensiilor militare de stat. Potrivit Federatiei Sindicatelor Nationale…

- Politistii de penitenciare anunta declansarea unei serii de proteste in perioada urmatoare. De luni, sindicalistii din penitenciarul Vaslui isi vor desfasura indatoririle profesionale cu mai multa atentie, insa in limitele legii, iar excesul de zel va duce la blocarea activitatii penitenciarului si…

- Sindicalistii din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane” anunta esecul negocierilor pentru incheierea Contractului colectiv de munca pentru perioada 2022 – 2024, motiv pentru care este iminenta declansarea conflictului de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Medicul Cristian Posea, medic primar de obstetrica-ginecologie la Spitalul Cantacuzino din Capitala, unde exista maternitate de grad 3, a declarat pentru News.ro ca se mentine trendul conform caruia mamele aleg sa nasca in sistemul privat de sanatate, iar daca apar complicatii ale starii de sanatate…

- Liderul Partidului SOR, deputatul fugar Ilan Sor, sustine ca guvernarea, la ordinele Maiei Sandu, ar pregati un atac dur la adresa Partidului SOR. Potrivit lui, in urmatoarele zile, reprezentantii conducerii partidului ar urma sa fie „supusi unor presiuni severe si vor fi efectuate perchezitii in birourile…