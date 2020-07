AUR Alba și-a prezentat candidații la sefia CJ și primăriile din Alba Iulia, Sebeș și Teiuș „Dupa 30 de ani ne luam țara inapoi‘‘ Astazi, 23.07.2020, Alianța pentru Unirea Romanilor Alba – AUR, aduce in fața cetațenilor prin intermediul presei primii patru candidați de AUR: Bucur Vasile candidat la președenția Consiliului Județean Alba -66 ani, casatorit, 3 copii -studii universitare – ASE București -experiența manageriala, pana in 1989 Director la Direcția Comerciala a Județului Alba -1990 -1992 manager S.C. Romana S.A. -dupa 1992 administrator la mai multe societați comerciale cu caracter privat -peste 30 de ani de experiența manageriala -profesor la Liceul Economic -formator la… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

