Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) denunta incompetenta, respectiv complicitatea la omor a Guvernului Citu, in contextul in care inca un spital a luat foc si 9 romani au pierit in urma incendiului. "In loc sa faca eforturi pentru a impune vaccinarea obligatorie a celor care lucreaza in Sanatate,…

- Alianta pentru Unirea Românilor (AUR) cere începerea urmaririi penale împotriva sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pe care îl considera "principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute în spitalele din tara"."Raed…

- Alianta pentru Unirea Romanilor a anuntat ca solicita inceperea urmaririi penale impotriva sefului DSU, Raed Arafat, pe care il considera „principalul responsabil moral” pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute in spitalele din tara.

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita inceperea urmaririi penale impotriva lui Raed Arafat, pe care il considera principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute in...

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a pregatit o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Citu. Documentul se numește „Demiterea Guvernului Cițu, singura șansa a Romaniei de a trai!”, și va fi depus...

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a hotarat deschiderea discutiilor cu parlamentari de la toate fortele politice, astfel incat motiunea de cenzura de la inceputul sesiunii parlamentare de toamna sa aiba sanse reale sa treaca, iar romanii sa scape cat mai repede de Guvernul Citu.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a cerut presedintelui Klaus Iohannis, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si Guvernului „sa nu expuna romanii in fata valului de refugiati afgani”. Formatiunea sustine ca refugiatii ar putea genera „reale amenintari la adresa securitatii nationale si afecta…