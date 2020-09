AUR a obtinut trei primarii si circa 100 de consilieri locali.

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor a caștigat in extremis o primarie din județul Alba. Deși se aștepta ca aceasta sa fie Șpring, AUR a ieșit victorios in Valea Lunga. Candidatul AUR, Aldea Dan Florin a reușit sa il devanseze pe primarul liberat Vasile Pușca dupa o „lupta” electorala pana in ultimul…

- Alte 38 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 3.850, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 38 de decese – 28 barbati si 10 femei – ale unor pacienti infectati…

- Un barbat din orașul Marașești, județul Vrancea, a murit in urma unui accident de munca. El a cazut intr-un buncar adanc de 4 metri. Probabil, victima s-a dezechilibrat in timp ce facea curațenie in preajma buncarului. Accidentul de munca s-a produs joi seara și a fost anunțat la serviciul unic de…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 961 de cazuri noi de COVID-19 in Romania și 39 de decese, potrivit informarii de duminica a Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Un deces a fost inregistrat la o persoana cu varsta intre 30 și 39 de ani. Pana duminica, au fost confirmate 78.505 cazuri de persoane…

- Pana astazi, 23 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 78.505 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.287 de pacienți au fost declarați vindecați și 9.429 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Val de plecari din USR! Cinci consilieri locali de București și-au anunțat plecarea din USR pentru a se inscrie intr-un alt partid, respectiv Alianța pentru Unirea Romanilor. Printre cei cinci consilieri se afla și un nume greu din partidul lui Dan Barna. Cinci consilieri locali de București parasesc…

- Pana astazi, 9 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.574 au fost externate, dintre care 20.969 de pacienți vindecați și 1.605 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Vremea va fi instabila in sud-vest, centru, sud-est, la deal și la munte, unde vor fi ploi, tunete, fulgere, vijelii, grindina și cantitați de apa și de 40 l/ mp. In schimb, atmosfera va sufocanta in regiunile sud-estice, unde se vor inregistra temperaturi canicuare. Indicele temperatura-umezeala va…