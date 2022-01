Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca „Guvernul respinge cu fermitate orice incercare de intimidare a jurnaliștilor”, dupa ce AUR a lansat miercuri, pe pagina de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din Romania. „Libertatea de exprimare și liberul acces la informație sunt garanții ale unei democrații…

- Guvernul respinge „cu fermitate” orice incercare de intimidare a jurnalistilor, a afirmat, joi, premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca este de neacceptat ca in spatiul public sa fie promovate „asa-zise liste cu ‘redactii toxice'”. „Guvernul Romaniei respinge cu fermitate orice incercare de intimidare…

- Premierul Ciuca a transmis joi ca Guvernul respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor, dupa ce AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din România. Premierul Nicolae Ciuca considera de neacceptat ca în spațiul…

- ”Guvernul Romaniei respinge cu fermitate orice incercare de intimidare a jurnalistilor. Libertatea de exprimare si liberul acces la informatie sunt garantii ale unei democratii consolidate si ale functionarii statului de drept”, afirma premierul. Premierul Nicolae Ciuca considera de neacceptat ca in…

- AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din Romania. Demersul este asumat fara rezerve de copreședinții Alianței, Claudiu Tarziu și George Simion. Postarea este un indemn de a face colectiv o lista neagra a publicațiilor considerate toxice de propaganda…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca el se simte intr-o guvernare PSD, in contextul in care social-democratii au cele mai importante ministere in Guvern si cu cei mai multi bani. Despre relatia cu premierul Ciuca, el a aratat ca partidul…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, cu privire la scandalul dintre sotii Sosoaca si jurnalistii italieni, ca partea italiana a cerut ambasadorului Romaniei la Roma informatii referitoare la masurile adoptate, in urma incidentului, iar diplomatul roman a transmis ca „a fost demarata o ancheta de…