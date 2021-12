AUR a dus, luni, in Parlament nuiele pentru Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si liderii partidelor, de Mos Nicolae. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a luat-o pe cea cu numele sau, inainte de a intra in plen. ”Am luat-o, gata! E a mea”, a afirmat Ciolacu, fara a raspunde daca a fost obraznic. Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii isi lustruiesc ghetutele, asteptandu-l…