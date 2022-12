AUR a devenit a treia opțiune de vot în rândul bucureștenilor In condițiile in care trei sferturi dintre locuitori considera ca lucrurile merg prost in Capitala, nu este de mirare ca AUR a devenit a treia opțiune de vot și in București, nu doar la nivel național. Conform unui sondaj Curs prezentat de știripesurse.ro, doar 3% dintre bucureșteni apreciaza activitatea primarului Nicușor Dan de pana acum drept „foarte buna”, 23% – buna, 57% – proasta, 11% – foarte proasta (6% nu au raspuns). 71% au apreciat ca lucrurile merg in Capitala mai degraba intr-o direcție greșita, fața de 20% care le vad spre o direcție buna. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

