- George Simion, liderul AUR, a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca a vorbit la telefon atat cu liderul PSD Marcel Ciolacu cat si cu „lideri ai PNL”, legat de formarea Parlamentului și de prioritațile legislative. „Cu Marcel Ciolacu am discutat la telefon, la fel cum am discutat si cu…

- ​​Negocierile pentru formarea noului Guvern s-au blocat dupa aproape șase ore de discuții la nivelul conducerilor PNL, USR-PLUS și UDMR, dupa ce Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor nu au cazut de acord asupra împarțirii în Coaliție a posturilor de premier, președinte…