Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj de ultima ora, venit din direcția formațiunii politice conduse de catre George Simion și Claudiu Tarziu, anunța faptul ca Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a atacat la Curtea de Apel „noile restricții impuse de Guvern”. Mai exact, se precizeaza faptul ca AUR a depus in instanța o actiune…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in instanța o actiune prin care contesta Hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și cere anularea in parte a Hotararii CNSU nr. 113/2021 privind stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in instanța o actiune prin care contesta Hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și cere anularea in parte a Hotararii CNSU nr. 113/2021 privind stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor…

- Noile reguli de aplicare a masurii carantinei pentru persoanele, care sosesc in Romania, valabile in perioada 10 decembrie 2021- 8 ianuarie 2022, au fost adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Printre acestea: 1. Se instituie masura carantinei cu o durata de 14 zile la domiciliu,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) critica noile masuri ”de relaxare” anunțate de CNSU, care nu reprezinta altceva decat noi masuri jignitoare la adresa romanilor cinstiți și muncitori, a caror singura vina este ca nu s-au vaccinat. „Așa-numitele <> nu rezolva, in esența, nimic, pentru…

- Cmitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat lista cu noile restricții impuse la venirea in Romania, in contextul apariției variantei Omicron. Iata de cand vor intra in vigoare și pana cand vor fi valabile.

- Hotararea privind noile masuri restrictive adoptate de Guvern pentru combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 a fost publicata in Monitorul Oficial. Noile masuri devin obligatorii incepand de astazi - luni 25.10.2021. Documentul Hotararii Guvernului, pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotararea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a emis, sambata, Hotararea numarul 185 din 18 septembrie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G. nr. 932/09.09.2021 cu modificarile și completarile ulterioare, pe raza județului Cluj. CE E NOU…