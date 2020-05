AUGUSTIN ZEGREAN, sfaturi FOARTE UTILE pentru toți românii amendați în pandemie "Cei care au fost deja amendați, daca au facut contestație, justiția le va admite și va anula toate amenzile, pe motiv ca au fost date in baza unei legi neconstituționale" a subliniat fostul judecator CCR. "Prin decizia CCR nu se anuleaza procesul verbal de anulare a amenzii" a subliniat judecatorul. Augustin Zegrean a mai precizat: "Numai justiția poate anula amenzile. Nici macar dl ministru Vela le poate anula, numai justiția." "Și astazi care fac contestație, și de maine care fac contestație, daca mai sunt in termenul de a contesta - n.r. justiția le va admite și va anula toate amenzile" a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

