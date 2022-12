Pensiile speciale nu vor fi eliminate, susține Augustin Zegrean. Fostul președinte al CCR crede ca proiectele de la Guvern pe acest subiect sunt doar niște baliverne. Miercuri, Zegrean a criticat proiectul de lege propus de Guvernul Ciuca privind pensiile speciale. Acesta s-a referit mai ales la articolul privind recalcularea pensiilor pe care le primesc foștii magistrați. El a insistat ca nu pot fi recalculate pensiile aflate in plata pentru a fi micșorate. Astfel, proiectul va pica in urma votului Curții Constituționale a Romaniei (CCR). „Am citit textul. Cred ca ei nu știu ce spun… In șase…