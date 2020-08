Stiri pe aceeasi tema

- Constitutia nu interzice depunerea unei motiuni de cenzura in sesiune extraordinara, sustine fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, pentru Adevarul. Insa motiunea depusa de PSD in sesiune extraordinara trebuie votata in aceeasi sesiune, asadar pana la inceputul lunii septembrie, cand incepe sesiunea…

- Constitutia nu interzice depunerea unei motiuni de cenzura in sesiune extraordinara, sustine fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, pentru Adevarul. Insa motiunea depusa de PSD in sesiune extraordinara trebuie votata in aceeasi sesiune, asadar pana la inceputul lunii septembrie, cand incepe sesiunea…

- Raspunsul lui Varujan Vosganian la intrebarea daca ALDE merge in sprijinul PSD pentru a da jos Guvernul Orban, a fost ca "in principiu, da". "Noi ne-am exprimat de mai multe ori critic la adresa Guvernului, la adresa modului in care a fost gestionata pandemia, cu ambiguitați, cu ezitari, cu…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, face un anunț care complica extrem de mult situația politica. Liderul UDMR anunța faptul ca maghiarii nu vor semna o moțiune de cenzura, demers susținut de PSD, ALDE și Pro Romania.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata: 'i-a ramas mica' Constituția…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat marti ca depunerea unei motiuni de cenzura de catre PSD in sesiune extraordinara incalca Constitutia. Acesta l-a criticat apoi pe Marcel Ciolacu, acuzandu-l ca formatiunea acestuia da „semnale iresponsabile” romanilor privind masurile de preventie a…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat marti ca depunerea de catre PSD a unei motiuni de cenzura in sesiune extraordinara incalca prevederile din Constitutie.Citește și: Taberele din PSD: Cine se aliniaza in spatele lui Eugen Teodorovici "In ce priveste depunerea unei eventuale…

- Presedintele Klaus Iohannis spune despre motiunea de cenzura anunta de PSD la adresa Guvernului ca nu are fundament și ca este un demers "lipsit de bun simt". El a acuzat PSD ca, legat de prelungirea starii de alerta, "face scandal de dragul scandalului, pentru a mai prinde câteva…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, sustine ca prin impozitarea suplimentara a pensiilor speciale, conform legii adoptate miercuri de catre deputati, este incalcata Constitutia.