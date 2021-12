Augustin Zegrean, la Culisele Statului Paralel: Modificarea Constituției nu-i o necesitate, ci o dorință Intr-o discuție legata de cat de actuala mai este Constituția Romaniei, la 30 de ani de la promulgare, fostul președinte al Curții Constituționale a afirmat ca, in opinia sa, avem inca o Constituție moderna, care raspunde necesitaților statului."Așadar, nu este o necesitate modificarea Constituției, este o dorința a unora, doar ca sa-și lege numele de modificarea actului fundamental. Oricum, necesitatea nu este acolo unde am auzit eu ca vor sa modifice, cum ar fi scaderea varstei de vot la 16 ani. Deci, daca vor sa modifice Constituția in sensul de a face republica parlamentara, asta presupune… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

