Augustin Zegrean: Guvernul nu cade dacă Parlamentul nu aprobă noile propuneri de miniştri Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean a explicat, intr-un interviu pentru News.ro, ca Parlamentul trebuie sa fie de acord doar cu ministrii care vin noi in guvern, iar cabinetul Citu nu e demis automat daca noile propuneri de ministri nu trec de votul Parlamentului."Dupa Constitutie, Parlamentul trebuie sa fie de acord doar cu ministrii care vin noi in guvern. Cititi articolul 85 din Constitutie", a raspuns fostul presedinte CRR, fiind intrebat daca aprobarea Parlamentului vizeaza tot cabinetul Citu sau numai pe cei noi veniti in Guvern, dupa demisia celor de la USR PLUS."Premierul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean sustine, intr-un interviu pentru News.ro, ca Parlamentul trebuie sa fie de acord doar cu ministrii care vin noi in guvern si ca Guvernul Citu nu e demis automat daca noile propuneri de ministri nu trec de votul Parlamentului.

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, intr-un interviu pentru RFI , ca incearca, impreuna cu seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, sa convoace plenul reunit al Parlamentului, pentru dezbaterea si votarea motiunii de cenzura depuse de USR PLUS si AUR. Ea a afirmat totodata ca este „hartuita”…

- Dupa ce moțiunea de cenzura este depusa in cele doua Camere ale Parlamentului, birourile reunite iau act și informeaza Guvernul in ziua in care a fost inregistrata, potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului. Moțiunea AUR - USR PLUS a fost depusa și inregistrata in…

- O propunere legislativa depusa la Senat ar putea sancționa dur șoferii care parcheaza pe trotuare și care nu lasa la dispoziția pietonilor cel puțin un metru din acesta. Sancțiunea poate fi de șase puncte penalizare. Inițiativa completeaza Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia…

- 1. Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege prin care Guvernul este abilitat sa emita ordonante in perioada vacantei parlamentare. Au fost 155 de voturi „pentru”, 21 „impotriva” si 90 de abtineri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare abilitarea…

- Au fost 155 de voturi „pentru”, 21 „impotriva” si 90 de abtineri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, de la incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2021, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului…

- Florin Cițu a lansat un atac violent la adresa Parlamentului, pe care il acuza ca se opune reformarii țarii și ca blocheaza proiectele de legi adoptate de Guvern. Cițu a declarat, la TVR 1, ca la fel s-a intamplat și in cazul alocațiilor pentru copii. Premierul a avertizat ca majorarea alocațiilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a trimis marti, 22 iunie 2021, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2 2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID…