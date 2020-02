Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca i-a transmis deja prim-ministrului desemnat Ludovic Orban ca prioritare raman alegerile anticipate, iar la inceputul saptamanii viitoare cei doi se vor intalni pentru a discuta pasii concreti pe care trebuie sa ii faca.

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, i-a chemat joi la consultari pe liderii principalelor partide politice, urmand ca joi seara sa anunte numele noului premier desemnat, in urma discutiilor avute pe parcursul zilei. Desi consultarile nu s-au incheiat, informatiile aparute pana acum arata ca au fost…

- Partidul Social Democrat pregateste planul pentru a bloca cu orice instrument procedural sa se ajunga la dizolvarea Parlamentului. Surse social-democrate au precizat pentru Libertatea ca cei din PSD sunt constienti ca presedintele Klaus Iohannis nu va accepta propunerea de premier venita din partea…

- Reprezentantii PSD afirma, referitor la huiduielile de la Iasi, din timpul discursurilor sustinute de presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban, ca romanii le-au aratat acestora ca "au nevoie de autostrazi bugetate si un trai decent, nu de populisme ieftine si anticipate".

- Partidul Național Liberal, cu Klaus Iohannis la butoane și Ludovic Orban in poziția de secund rebel, a intrat intr-o numaratoare inversa. In dublu sens. Factorul viteza este decisiv in organizarea alegerilor anticipate, in proximitatea alegerilor locale. Sau chiar prin suprapunere, in condițiile…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat ca a convenit cu președintele Klaus Iohannis declanșarea alegerilor anticipate ca nu vede ”unde este criza”. ”Nu ințeleg cine iși asuma declanșarea unei crize in acest context internațional, nu…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, dupa o intalnire de o ora cu președintele Klaus Iohannis ca au decis impreuna sa declanșeze procedurile pentru organizarea de alegeri anticipate. „O spun clar, președintele Romaniei și cu mine am hotarat ca cel mai bine pentru Romania este sa declanșam alegeri anticipate”,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan declara, la Antena 3, ca in aprilie 2020 vor avea loc alegeri anticipate. Declarația lui Bogdan de luni vine dupa declarația lui Kelemen Hunor, care delarase pentru RFI: „Eu am vorbit cu domnul Ludovic Orban acum cateva zile, inainte de a inchide sesiunea parlamentara…