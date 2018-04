Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean spune ca in domeniul politicii externe, conform Constitutiei, presedintele are suprematie si trebuia consultat in legatura cu vizita premierului. In opinia lui Zegrean, exista un conflict juridic de natura constitutionala intre presedinte…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu spune ca Romania nu are nevoie de escaladarea unui conflict, ca este necesar dialogul, iar Guvernul trebuie sa-si duca proiectele la indeplinire, in timp ce presedintele sa vegheze la echilibrul intre institutii. ”Nici eu nu am aflat de ce nu a mai mers doamna premier…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public DEMISIA premierului Dancila, dupa ce a anuntat ca ii retrage increderea pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. Vineri dimineata, premierul Viorica Dancila l-a instiintat pe Klaus Iohannis…

- Uniunea Salvati Romania a transmis ca sustine demersul presedintelui prin care i-a solicitat demisia premierului Viorica Dancila si afirma ca acest conflict dintre presedinte si Guvern poate arunca Romania in haos. “USR sustine solicitarea presedintelui Iohannis si asteptam demisia premierului. Acest…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a afirmat vineri ca premierul Viorica Dancilp trebuie sa demisioneze de urgenta si a confirmat toate “dubiile cu privire la capacitatea domniei sale de a face fata functiei”. De asemenea, Turcan subliniaza ca mandatul de politica externa nu este aprobat de condamnati,…

- "Eu retrag increderea doamnei Dancila. (...) Doamna Dancila nu face fața poziției de Prim-ministru al Romaniei și transforma astfel guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. De aceea, solicit public demisia doamnei Dancila din funcția de Prim-ministru al Romaniei", a declarat vineri presedintele…

- Reacția președintelui Romaniei vine pe fondul vizitei in Israel, intreprinsa de premier și președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Liviu Dragnea, care viza o posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Aceasta vizita s-a desfașurat fara știrea șefului statului.…