Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca este surprins ca in motivarea deciziei CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, se spune ca eliberarea din functie este la discretia ministrului Justitiei. "Ma surprinde…

- Mai multe organizatii civice ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa demareze consultari publice inainte de a actiona in baza deciziei CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „Urmare a deciziei Curtii Constitutionale in dosarul nr. 589E/2018 prin care 6 judecatori…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține ca președintele Klaus Iohannis ar putea fi nevoit sa semneze decretul privitor la revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi in termen de 45 de zile de la data in care va fi publicata motivarea CCR in Monitorul Oficial. Citește…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține ca președintele Klaus Iohannis ar putea fi nevoit sa semneze decretul privitor la revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi in termen de 45 de zile de la data in care va fi publicata motivarea CCR in Monitorul Oficial.

- Sute de timișoreni s-au strans, miercuri seara, in centrul orașului pentru a protesta fața de decizia Curții Constituționale de a-i cere președintelui... The post Proteste la Timișoara, impotriva deciziei CCR de a-i cere președintelui revocarea Codruței Kovesi appeared first on Renasterea banateana…

- Augustin Zegrean critica decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale sustine ca decizia fostilor sai colegi “a mers prea departe” si ca “nu pot da dispozitii presedintelui”. Augustin Zegrean adauga, insa, ca seful statului poate sa aplice sau nu decizia Curtii,…

- "Nu am mai vazut asa ceva (ca judecatorii CCR sa dea indicatii - n.r.). Eu am participat la solutionarea unor conflicte juridice de natura constitutionala, dar de fiecare data, Curtea s-a limitat sa constate existenta conflictului. Nu Curtea este cea care spune cum se rezolva conflictul pentru ca…

- Fostul judecator CCR, Augustin Zegrean, a declarat, miercuri, ca solicitarea Curtii Constitutionale adresata presedintelui Klaus Iohannis de emitere a unui decret de revocare a Codrutei Kovesi este o practica noua, precizand insa ca nu CCR este cea care spune cum se rezolva un astfel de conflict.