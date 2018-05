Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, a intervenit telefonic la Antena 3, in timpul unei discutii despre cazul fostului judecator Toni Grebla. Zegrean a facut dezvaluiri despre presiunile la care era supusa CCR de catre SRI si despre felul in care judecatorii s-au plans,…

- Fostul presedintel al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost chemat, miercuri, la DNA, pentru a da declaratii, in calitate de martor, intr-un dosar legat de fotbal, precizand, dupa audiere, ca toata lumea trebuie sa se teama. "Dupa cum vedeti sunt fara avocat. Am fost…

- Sesizarea presedintelui Iohannis adresata Comisiei de la Venetia va fi publicata pe site-ul comisiei impreuna cu Legile Justitiei traduse in engleza si va primi un raport la finalul lunii iunie, iar, daca Romania nu va tine cont de recomandarile ce vor fi facute, risca sa isi piarda dreptul de vot in…

- Vremea va fi deosebit de frumoasa in mini-vacanta de 1 Mai, iar valorile termice vor ajunge la 29 de grade Celsius. Romanii se pregatesc sa petreaca la mare sau la munte. Cei mai castigati sunt studentii care pot merge oriunde cu trenul fara sa plateasca vreun leu. "Studentii inmatriculati…

- Președintele Klaus Iohannis a intrat in coliziune directa cu Executivul, dupa ce a refuzat revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Ulterior, ministrul Justiției a anunțat ca aceasta decizie va fi atacata la CCR, iar președintele Iohannis a spus ca nu exista motive pentru un atac…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, Augustin Zegrean, este de parere ca povestea revocarii procurorului sef al DNA s-a incheiat luni seara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o va revoca pe Codruta Kovesi. Zegrean nu crede ca Guvernul va sesiza CCR.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia Romaniei in 2019 la Consiliul UE, adaugand ca, in context, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata…