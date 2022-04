Stiri pe aceeasi tema

- Fuego și-a deschis sufletul și a povestit tragediile care i-au marcat viața: pierderea tatalui, acum mai mulți ani și un accident de mașina, care ar fi putut avea un deznodamant trist. Fuego a oferit un interviu, pentru OK! Magazine, in care a vorbit despre cele doua momente care i-au marcat viața.…

- Anunțul a fost facut de fiul sau, Anthony, care a dezvaluit ca tatal sau i-ar fi cerut sa promita ca il va insoți pana la capat, daca ar decide sa moara. Cunoscutul actor francez locuiește in Elveția inca din 1978, o țara unde „sfarșitul vieții” este legal.De altfel, Delon a mai declarat in repetate…

- Augustin Viziru nu poate sa treaca peste moartea celui mai important barbat din viața lui, tatal sau. Deși au trecut aproape 9 ani de la tragedie, actorul este și acum afectat de moartea parintelui sau cu care avea o relație speciala. Iata confesiunile emoționante facute de acesta!

- Liviu Vasilica a murit in urma cu 18 ani, insa artistul nu a fost uitat. De toate aceste lucru s-a ocupat fiul sau, Florin, care acum vorbește despre perioada prin care a trebuit sa treaca. Ce i-a jurat artistul inainte de a-și da ultima suflare.

- Nicolae Botgros a trecut prin momente extrem de grele vara trecuta, atunci cand soția sa a incetat din viața in urma unei grave probleme de sanatate. Artistul e in continuare afectat de moartea partnerei și nu vrea sa-și mai refaca viața.

- Cantareața Lora a anunțat intr-o postare in mediul online ca au trecut doi ani de la moartea mamei sale. Mihaela Petrescu s-a stins din viața in 2020, din cauza cancerului. Artista a luptat ani de zile pentru sanatatea mamei sale. Aceasta a fost tratata prima oara de cancer in Romania, iar apoi a fost…

- Au trecut mai bine de patru luni de la moartea lui Petrica Cercel. S-a stins din viața fulgerator, cand nimeni nu se aștepta, iar prietenii, familia, rudele, dar și cei care i-au asculrat muzica au fost pur și simplu in stare de șoc. Recent, fiul celebrului manelist, Ionuț Cercel, a postat un mesaj…

- O eleva de 14 ani ar trece prin chinuri groaznice, asta dupa ce mama sa, o cunoscuta profesoara, ar amenințat-o cu moartea. Unchiul fetei susține ca aceasta a spus pe Facebook ca vrea sa o omoare.