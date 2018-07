Stiri pe aceeasi tema

- Mara Banica a decis ca trebuie sa slabeasca urgent și a urmat o dieta foarte drastica, cu ajutorul careia a reușit sa slabeasca 15 kilograme in doar doua luni, schimbarea fiind mai mult decat vizibila. Mara Banica a reușit sa iși transforme silueta și sa scape de kilogramele in plus, dupa ce a ajuns…

- Monica Anghel a avut mereu problem cu kilogramele, a reușit sa slabeasca, a pus din nou, iar acum a artista este mulțumita de felul in care arata. A slabit 25 de kilograme, dupa ce a descoperit o noua dieta, de care este foarte incantata. (Promotiile zilei la monitoare) Monica Anghel are acum 65 de…

- Alina Eremia este una dintre cele mai populare vedete din showbizul autohton și trebuie sa se ridice la inalțimea așteptarilor fanilor ei. Vedeta face mult sport pentru a se menține in forma, dar are mare grija și la alimentație, mai ales dupa ce a reușit sa slabeasca zece kilograme. (Citește și: Alina…

- Laurențiu Reghecampf cantarește cu 15 kilograme mai puțin și se simte foarte bine. Antrenorul de fotbal a declarat ca nu a ținut nici o dieta, insa face foarte mult sport, a ajuns sa stea in sala de forța aproximativ doua ore. Bineințeles, și probelemele din ultima perioada, respectiv moartea tatalui…

- Augustin Viziru este unul dintre cei mai ravniți burlaci din Romania. Nu este zi in care sa nu dea autografe admiratorilor, dar mai ales admiratoarelor de toate varstele. Recent, artistul a dezvaluit ca se confrunta cu o problema de sanatate, dar pe care incearca sa o depașeasca pentru ca urmeaza sa…

- Augustin Viziru este unul dintre cei mai doriți burlaci din Romania, iar acum cu atat mai mult va ocupa loc fruntaș in topuri, deoarece indragitul actor a reușit sa slabeasca 15 kilograme. La inceputul acestui an, Augustin Viziru a fost intens criticat in presa pentru surplusul de kilograme acumulat,…

- Augustin Viziru a dezvaluit ca a slabit 15 kilograme. Actorul mai vrea sa dea jos tot atatea. ugustin Viziru a fost invitat la un interviu live la noizz.ro. Acesta a facut dezvaluiri in premiera. Actorul, care a jucat in numeroase telenovele , a anunțat ca va avea primul sau rol principal intr-un film,…

- Vedeta a ținut dieta și a reușit sa topeasca 25 de kilograme. Transformarea spectaculoasa nu a trecut neobservata de fani, așa ca artista a ales sa dezvaluie cum a reușit sa ajunga la aceasta silueta.