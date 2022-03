Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Viziru a fost invitat pentru a doua oara la podcastul lui Radu Țibulca, iar de aceasta data a vorbit și despre datoriile pe care le avea. Actorul a povestit despre o intamplare pe care a avut cu o persoana de la care luase bani cu camata. In varsta de 41 de ani, Augustin Viziru are o viața…

- De cateva luni, Mircea Solcanu s-a mutat cu mama lui, pentru ca aceasta are probleme de sanatate și dorește sa-i fie alaturi. Fostul prezentator trece printr-o situație neplacuta și a fost chemat in instanța pentru facturi restante la furnizorul de electricitate. Mircea Solcanu a pierdut procesul cu…

- Octavian Strunila a recunoscut ca a avut parte de probleme in casnicia cu Oana. Nu intotdeauna a fost totul roz in relația lor, iar actorul povestește detalii neștiute despre el și soția sa, in podcastul lui Catalin Maruța. In anul 2016 existau zvonuri ca relația dintre Oana și Octavian Strunila ajungea…

- Elena Chiriac are 20 de ani, insa a dovedit ca este extrem de puternica atunci cand vine vorba de competiții dure. Faimoasa de la „Survivor Romania” 2022 este una dintre cele mai puternice concurente din echipa ei. Aceasta a devenit cunoscuta odata cu apariția la Ferma, unde a ajuns pana in finala.…

- Andrei Aradits este singur. Soția lui, Andreea, a plecat in India pentru cateva luni, in scop profesional. Actorul a dezvaluit cum se descurca singur, cum face treburile in casa, dar și cum are grija de fiul lor. Invitat in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, Andrei Aradits a spus ca soția lui,…

- Georgina Rodriguez (27 de ani) dezvaluie ca nu vorbește despre fotbal cu Cristiano Ronaldo (36) acasa. Deși este intr-o relație cu unul dintre cei mai mari jucatori din lume, Georgina a precizat intr-un interviu acordat pentru El Pais ca fotbalul nu e un subiect predominant pentru cuplul consolidat…