'Sub pretextul evaluarii procurorului general al Romaniei, care e responsabilitatea in primul rand a Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Tudorel Toader incearca sa puna presiune pe dosarul violentelor la care au fost supusi cetatenii care au protestat in 10 august si sa decapiteze conducerea Parchetului General. Nu este nicio surpriza comportamentul ministrului Toader. A procedat in aceeasi maniera si cand a dorit demiterea conducerii DNA. De data aceasta, foloseste o informatie partial adevarata, partial falsa, doar ca sa poata declansa o procedura de evaluare impotriva lui Augustin…