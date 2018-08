Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Augustin Lazar, afirma, sambata, ca a luat act de declansarea procedurii de evaluare si precizeaza ca tema protocoalelor ”este falsa”. Lazar precizeaza ca toate aspectele de interes privind tema protocoalelor au fost aduse la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii si Ministerului…

- Procurorul general Augustin Lazar a reacționat pe pagina de Facebook a Ministerului Public la anunțul ministrului Justiției Tudorel Toader privind inceperea unei evaluari a activitații sale in fruntea instituției. In mesajul transmis de Lazar se vorbește in principal despre protocoalele incheiate intre…

- Colaborarea dintre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii s-a realizat in temeiul legii, protocolul fiind doar o procedura tehnica de lucru, de cooperare intre institutii cu respectarea stricta a legii, a precizat sambata procurorul general, Augustin Lazar, el acuzand ”un nou atac” la adresa…

- Ministerul Publice face vineri precizari in legatura cu cele doua protocoale incheiate in 2016 cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), spunand ca cel care are caracter secret si-a incetat efectele in martie anul trecut, iar procedura de declasificare a lui a fost deja inceputa, fiind informati atat…

- Judecatorii si procurorii acuza puterea ca pune catuse justitiei. Consiliul Superior al Magistraturii decide astazi ce replica ii da presedintelului PSD, care i-a amenintat pe anchetatori la mitingul de luna trecuta, organizat de social-democrati in fata Guvernului.

- Ministerul Public isi exprima ingrijorarea, marti, referitor la maniera in care au fost adoptate unele modificari la Codul penal si Codul de procedura penala, fara sa se tina cont de observatiile CSM si ale asociatiilor profesionale. "Ministerul Public isi exprima ingrijorarea in legatura…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat ca Ministerul Public asteapta la randul sau publicarea motivarii deciziei Curtii Constitutionale de miercuri pentu a vedea „daca mai exista sau nu o independenta a procurorilor”.