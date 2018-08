Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a facut noi declaratii dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii sale manageriale. Augustin Lazar precizeaza ca anuntul lui Tudorel Toader contrazice evolutiile din ultima vreme. Mai exact, spune…

- Opoziția il ataca dur pe Tudorel Toader, dupa ce a anunțat evaluarea Procurorului general. ”Actioneaza in numele grupului de infractori care conduce Romania”, a transmis liderul PNL Ludovic Orban. Și cei de la USR spun ca demersul ministrului Justiției are ca scop sa propuna in locul lui Augustin Lazar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, in contextul protocoalelor incheiate cu SRI. El spune ca rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca procurorul general Augustin Lazar este acum in plina verificare si, cat de curand, se va trage linie si vor fi anuntate masuri. Ministrul justitiei nu a vrut sa anunte insa si cand va fi facut public raportul de evaluare.