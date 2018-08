Stiri pe aceeasi tema

- Numarul solicitantilor de azil in Germania care au primit indemnizatii din partea statului s-a redus cu 36% in 2017 fata de anul anterior, potrivit Biroului Federal de Statistica din Wiesbaden, transmite vineri dpa. La sfarsitul lui decembrie, 468.000 de persoane cu acest statut primeau indemnizatii,…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat luni ca 12 procurori sunt delegati in institutie de la alte parchete, in timp ce doi procurori numiti in DNA sunt delegati la alte parchete. Procurorul general Augustin Lazar a dispus, luni, incetarea delegarii in cadrul DNA pentru sase procurori, care nu…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, in deschiderea lucrarilor grupului de lucru franco-roman in materie de familie si protectia minorilor, ca se impune modificarea si completarea legislatiei in domeniu pentru crearea unui cadru coerent de interventie in interesul superior…

- Inspectia Judiciara il acuza pe procurorul general, Augustin Lazar, de incalcarea codului deontologic al magistratilor, dupa ce i-a numit pe parlamentarii din comisiile speciale „inculpati de rang inalt”, raportul fiind inaintat Sectiei pentru procurori a CSM.

- Modificarile si completarile recente aduse legilor Justitiei, aspecte privind independenta procurorilor, statutul acestora si raspunderea magistratilor au fost subiectele discutate luni de procurorul general Augustin Lazar cu delegatia Comisiei de la Venetia.