- Ancheta privind violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei dureaza pentru ca majoritatea documentelor care constituie probe la dosar sunt clasificate, a declarat, vineri dimineata, procurorul general Augustin Lazar.

- Procurorul general Augustin Lazar avertizeaza asupra atacurilor din spatiul public la care sunt supusi unii procurori care instrumenteaza dosarele aflate in atentia opiniei publice, transmite Ministerul Public, facand referire la dosarul privind violentele din Piata Victoriei, de la mitingul din 10…

- Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casație și Justiție acuza presiuni in dosarul care privește violențele din Piața Victoriei, din 10 august.”In urma activitaților desfașurate in cursul zilei de astazi, 17 august 2018, in dosarul privind anchetarea evenimentelor ce au avut loc cu ocazia…

- Georgian Enache, purtator de cuvant la Jandarmeria Capitalei, a adus lamuriri cu privire la prezența procurprului militar Bogdan Pirlog, la protestele din Piața Victoriei. Pirlog este procurorul care s-a autosesizat referitor la violentele de la miting.Enache susține, la Antena 3, ca procurorul…

- Parchetul General a confirmat ieri faptul ca Sectia Militara a institutiei preia ancheta privind violentele din 10 august din Piata Victoriei, pentru a uni toate denunturile într-un singur dosar, fiind avute în vedere si plângerile depuse

- Presedintele Klaus Iohannis adreseaza un mesaj public, luni, incepand cu ora 18.00, ca urmare a evenimentelor din ultimele zile, anunta Administratia Prezidentiala. Au fost depuse la Parchetul Militar, luni, mai multe plangeri impotriva actiunilor jandarmilor, de catre mai multe persoane care au participat…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a vorbit marti, la sediul CSM, despre candidatii inscrisi pentru sefia DNA, spunand ca gestul acestora nu este unul de curaj in actualul context ci o dovada a sentimentului datoriei.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, spune ca se simte hartuit de reporterii care il asteapta dimineața in fata Parchetului General.Acesta a refuzat sa comenteze, marți dimineata, informatia ca Laura Codruta Kovesi ar putea fi numita consiliera sa in curand. INCIDENTE in…