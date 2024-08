Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Dorinel Umbrarescu demonstreaza inca o data ca este in fruntea industriei de construcții din Romania, grație unui nou utilaj impresionant care permite asfaltarea autostrazilor intr-un ritm fara precedent. Cu ajutorul unui finisor de asfalt de 14 metri lațime, Umbrarescu reușește sa asfalteze…

- Paris, 29 iulie 2024 – Inotatorul roman David Popovici a cucerit luni seara medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, intr-o cursa cu un final dramatic care a captivat intreaga lume. Popovici, in varsta de 19 ani, a avut o evoluție remarcabila in cursa. Dupa ce…

- Bacau, 23 iulie 2024 – Pe 14 august va incepe o noua ediție a programului Generația Tech, prin care aproximativ 2.000 de tineri și adulți din Romania vor beneficia gratuit de formare in abilitați digitale. In județul Bacau, vor fi acordate 150 de burse, restul fiind distribuite la nivel național in…

- Filiala Bacau a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) a marcat, luni, 15 iulie, Ziua Naționala a Contabilului Roman, trecuta in calendarul profesiei contabile in fiecare an pe 13 iulie. Pe 13 iulie 1921, Regele Ferdinand, „Intregitorul de țara”, aproba prin Decret…

- Asociația Lumina din Bacau implementeaza proiectul ,,Terapia reda copilaria! „ in perioada 15 mai 2024 -15 septembrie 2024, proiect finanțat de PEPCO Romania, in cadrul programului PEPCOlandia implementat la nivel local de Organizația Umanitara CONCORDIA. Proiectul iși propune sa contribuie la imbunatațirea…

- O romanca nascuta in Italia a obținut doua medalii la Campionatul European de Inot Salvamar pentru Tineret, desfașurat in Germania in aceasta luna. Sofia Pojum, nascuta la Roma in 2006 din parinți originari din Bacau, a reprezentat Romania și a urcat de doua ori pe podium, caștigand o medalie de argint…

- FRF a dat publicitații clasificarea academiilor de copii și juniori, proiect ce a reunit 124 de cluburi din țarp. Gruparea fondata in urma cu zece ani de Cristian Ciocoiu a totalizat 80,3 puncte, devansand nume precum FC Argeș, Petrolul, FCU Craiova 1948, Dinamo 1948 sau CS Dinamo București. Punctajul…