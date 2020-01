Stiri pe aceeasi tema

- Borussia l-a cumparat pe Erling Braut Haaland, platind 22 de milioane pentru varful norvegian de 19 ani. Doua milioane peste clauza de reziliere a contractului cu Salzburg. Erling Braut Haaland era curtat de multe cluburi europene. Toate importante. Inclusiv Man. United și Juventus. Era explicabil.…

- Erling Braut Haaland, cel mai dorit atacant al momentului, s-a transferat de la RB Salzburg la Borussia Dortmund, în ciuda ofertelor celor de la Manchester United sau Juventus.Jucatorul în vârsta de 19 ani a semnat un contract valabil pâna în 2024 cu echipa din…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi mizam doar pe fotbal, cu focus pe disputele din Liga Campionilor. Pariem pe șansa dubla, X2, in meciul Salzburg – Liverpool. ”Cormoranii” sunt obligați sa caștige macar un punct in Austria, pentru a se califica in optimile Ligii. Profitand de faptul ca este calificata…

- Formatiile FC Barcelona si Leipzig s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a rezultatelor inregistrate, miercuri, in penultima etapa a grupelor.FC Barcelona s-a impus cu scorul de 3-1 in fata Borussiei Dortmund, in al 700-lea meci al lui Lionel Messi pentru gruparea…

- Legitimat in Austria, la Salzburg, Erling Haaland (19 ani) este, fara indoiala, noul pusti-minune al fotbalului european. In actualul sezon, in doar 18 meciuri disputate in toate competitiile, atacantul norvegian a marcat deja 26 de goluri si a atras atentia cluburilor mari.

- Tanarul atacant norvegian Erling Braut Haaland (19 ani) si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului golgheterilor actualei editii a Ligii Campionilor, dupa ce a marcat unicul gol al echipei sale, RB Salzburg, in meciul incheiat la egalitate cu SSC Napoli (1-1), marti seara, in grupele celei…

