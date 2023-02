Stiri pe aceeasi tema

- ACTUALIZARE 21.10 Cei doi tineri doi tineri, de 17 si 22 de ani, care au evadat, joi seara, din arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea au fost depistati de politisti in zona Pietei Moldova din Focsani, a informat politia. Peste 200 de politisti si 50 de jandarmi au fost mobilizati…

- I-AȚI VAZUT? In aceasta seara, 2 februarie a.c., ora 18.30, doi tineri, in varsta de 17, respectiv 22 de ani, au evadat din arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. PALADE GEORGE, de 22 ani, dom. in Panciu era imbracat cu pantalon gri de trening, geaca de faș inscripționata HUGO BOSS, iar…

- Mercuri, 25 ianuarie, 24 de polițiști au jurat credința, in cadrul festivitații care s-a desfașurat in sala de ședințe de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau. Cei 24 de polițiști care au promovat concursul pentru ocuparea unor posturi de ofițeri și agenți, prin incadrare din sursa externa,…

- Atribuindu-si calitati false, doua tinere i-ar fi promis unui barbat ca o sa-l scape de problemele sentimentale, iar acesta le-ar fi trimis, printr-un serviciu de transfer rapid, aproape 16.000 de lei. Nu e un scenariu de film, e viața reala, una in care unii inca mai cred in descantece și vraji care…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 19 și 22 de ani din Reteag și Ciceu Giurgești au fost reținuți de catre polițiști, dupa ce au lasat biserica din Reteag fara sistem de sonorizare. Cei trei tineri din Reteag și Ciceu Giurgești au comis neobișnuitul furt acum doua zile, iar ieri au și fost reținuți…

- Sase persoane - inclusiv doi politisti tineri - au fost ucise intr-un atac armat si unui asediu al unei proprietati izolate, in statul australian Queensland, anunta marti politia, relateaza AFP. Patru agenti de politie au sosit luni seara la o proprietate la marginea careia se afla copaci, in in apropiere…

- Polițiștii de la Falticeni, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publica al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, au organizat, in noaptea de sambata spre duminica, o acțiune tip razie in municipiul Falticeni și localitați limitrofe, fiind verificate șase sali de jocuri și patru cluburi, in…

- In județul Botoșani, in acest moment nu sunt drumuri blocate din cauza zapezii, circulația desfașurandu-se in condiții de iarna, au anunțat in urma cu puțin timp reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean.