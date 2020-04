Stiri pe aceeasi tema

- Suedia refuza sa aplice masurile luate de multe țari in contextul epidemiei de coronavirus, printre care se numara și inchiderea școlilor sau a restaurantelor. Valentina Moldovan e medic si directorul unui dispensar din sud-estul Suediei. Tara a inregistrat primul caz de coronavirus pe 30 ianuarie,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca scolile vor ramane inchise "pana cand nu va mai exista niciun pericol asupra copiilor nostri". Scolile se inchid in perioada starii de urgenta in Romania. "Masura de suspendare a cursurilor poate continua…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca școlile vor fi inchise pana dupa paște, in condițiile in care va fi declarata starea de urgența in Romania. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un doljean de 39 de ani a fost confirmat cu coronavirus. Numarul total al cazurilor din Romania a ajuns la 97. ​Alte doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 97, iar autoritațile se pregatesc de scenariul 3 din lupta cu virusul. Cazul cu numarul…

- Toate școlile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de o saptamana, au declarat surse din Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru Digi24.ro. Masura ar putea fi prelungita saptamana viitoare, daca situația o impune, au precizat aceleași surse. ACTUALIZARE:…

- Toate școlile din Romania ar putea fi inchise incepand cu data de 10 martie pana dupa Paște, potrivit surselor Digi24. O noua reuniune a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența va avea loc luni, la ora 16.00. Va fi discutata și posibilitatea inchiderii școlilor, in contextul epidemiei…

- Astazi, 02 martie 2020, in județul Galați, 392 de persoane se afla in izolare la domiciliu, preventiv, in contextul epidemiei de coronavirus din alte tari, dar care a produs infectari si in Romania. Alte patru prsoane se afla in carantina intr-un centru special. Acum la Spitalul de Boli Infectioase…

- Scolile si liceele din judet se pot inscrie pana pe 24 februarie la editia din aceast an a Festivalului „Hai la teatru!" organizat de Teatrul „Luceafarul" in perioada 23-24 martie. Festivalul va fi organizat pe trei sectiuni, pentru clasele I-IV, clasele V-VIII si Clasele IX-XII, premiile fiind acordate…