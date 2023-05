Stiri pe aceeasi tema

- ■ analizele au aratat cresteri ale unor indicatori de mediu, respectiv prezenta fierului, zincului, cuprului si manganului ■ prefectul Adrian Nita a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ■ Urmare a incidentului care s-a produs sambata seara, in judetul Suceava, in zona orasului Brosteni,…

- Autoritatile din Neamt au stabilit ca exista depasiti ale concentratiilor pentru fier, zinc si cupru, pe o distanta de circa 7 km in aval, din cauza poluarii cu ape de mina de pe raul Bistrita. Populatia este sfatuita sa nu foloseasca apa din rau. In urma verificarilor, s-a stabilit ca fenomenul a aparut…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a convocat Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), duminica, din cauza poluarii care s-a produs pe raul Bistrița, in județul Neamț. Poluarea provine de la prabușirea, in subteran, a

- Prefectul județului Neamț Adrian Nița a anunțat astazi, 14 mai, primele masuri dupa poluarea produsa in noaptea precedenta pe raul Bistrița (amanunte aici ). „In aceasta dimineața am convocat o ședința de urgența a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența dupa ce am primit și rezultatul analizelor…

- Locuitorii din comunele Borca, Farcașa și Poiana Teiului au primit pe 13 mai, foarte aproape de miezul nopții, o avertizare Ro-ALERT, dupa ce s-a constatat o poluare masiva a raului Bistrța. ”In jurul orei 23:00 am primit informația de la SGA ca pe raul Bistrița a fost observata o modificare a culorii…

