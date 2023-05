Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Europeana de Fizica (European Physical Society – EPS) a acordat Facultații de Fizica a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) statutul simbolic de „sit istoric”, in semn de recunoaștere pentru rolul jucat in modelarea lumii fizicii moderne. Cu acest prilej, a fost amplasata o…

- Sute de caramizi au pus stapanire in ultimele ore pe mozaicul din Piata Unirii, multi ieseni fiind nedumeriti de noul aspect al pietei publice. Potrivit organizatorilor Romanian Creative Week, lucrarea de arta poarta numele „A Walk in the Park", fiind o instalatie-manifest. Aflata la a doua editie…

- In aceasta perioada, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava gazduiește cea de-a XXVIII-a ediție a Concursului Internațional Studențesc . In competitie au intrat 12 echipe, dintre care cite doua de la București, Timișoara, Suceava și…

- Avocația dambovițeana intinerește! In ultimii ani tot mai mulți tineri au reușit sa treaca de examene și sa devina stagiari in Baroul dambovițean. Iulia Tanase este cea mai tanara dintre aceștia. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații din București in anul 2020, dupa care a urmat programul…

- Zeci de botoșaneni au asistat la prelegerea susținuta de prof.univ.dr. Nicu Gavriluța, de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-politice a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

- Cu totii suntem familiarizati cu discutiile despre impactul digitalizarii asupra pietei muncii, despre expansiunea tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), unde oferta de locuri de munca este in crestere, despre pachetele salariale atractive in acest domeniu de varf al economiei. Povestea articolului…

- Gabriel Custurea si a completat studiile superioare la Facultatea de Istorie Filosofie a Universitatii din Bucuresti, unde a fost student din anul 1973 pana in 1978 In perioada 1993 1999, a efectuat pregatirea doctorala, sub coordonarea prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor, la Institutul de Arheologie al…

- Cunoscuta companie nemțeana Nord Arin – producatoare de mobila al carei CEO este Viorel Crețu (foto) – a lansat la inceputul acestei luni, in premiera, 3 concursuri de design deschise studenților de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, din cadrul UNAGE Iași. Tinerilor artiști in formare li se ofera…