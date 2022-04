Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XXI-a editie a manifestarii interactive "Oua incondeiate" va aduce la Iasi, in perioada 9 - 10 aprilie, pe Esplanada Palatului Culturii, mesteri populari din mai multe localitati din tara, iesenii avand ocazia sa participe la expozitia cu vanzare, dar si la ateliere tematice. Evenimentul din…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului” Iași, organizeaza in perioada 9 – 10 aprilie 2022, pe Esplanada Palatului Culturii, manifestarea interactiva „Oua incondeiate.…

- Pana pe 1 aprilie 2022, Biblioteca Judeteana Constanta gazduieste expozitia de oua incondeiate de mesterul popular Fevronia Ciortan.De loc din Constanta, Fevronia Ciortan este de profesie contabil.Daca in mod obisnuit asemenea traditii se mostenesc de la parinti sau bunici, Fevronia Ciortan ne a povestit…

- Elevii de la clasele de teatru, muzica de camera si coregrafie de la Colegiul National de Arta „Octav Bancila" din Iasi au pregatit o manifestare dedicata implinirii a 150 de ani de la nasterea pictorului Octav Bancila, eveniment care va avea loc astazi, 4 februarie, la Palatul Culturii. Manifestarile…

- The National Weather Administration has issued on Tuesday evening several nowcasting warnings Code Yellow for wind in effect in 11 counties in Dobrogea, Moldova and Transylvania, in force until 23:00 hrs. According to the weathermen, the counties of Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti seara mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant in 11 judete din Dobrogea, Moldova si Transilvania, valabile pana la ora 23:00, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, in judetele Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea,…

- Reprezentanții CNAIR au anunțat ca marți, vantul puternic a smuls numeroase elemente de siguranța circulației de pe drumurile din Moldova. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași intervin marți pentru eliminarea efectelor produse de vantul puternic pe rețeaua rutiera din Moldova.Cele…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 ianuarie, ora 10 – 15 ianuarie, ora 20 Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacau, Vaslui și Vrancea In intervalul menționat, local in zona de munte vantul va avea…