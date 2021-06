Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține, vineri, de la ora 13.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Președintele va face precizari despre Planului Național de Redresare și Reziliența, dupa ce Guvernul a publicat, miercuri, o schița a investițiilor din PNRR. Romania va trimite luni,…

- Lidia Buble și sora ei, Estera, formeaza o echipa la „Asia Express”, sezonul 4, alaturi de alte nume cunoscute din showbiz. Cele doua au acordat un interviu, in care au dezvaluit ce au facut inainte de plecarea in competiție. „Suntem foarte emoționate. Eu deja pe drum incoace am inceput sa tremur din…

- Dupa ce in presa a aparut un filmuleț care a starnit speculații cu privire la o posibila impacare intre Alex Bodi și Bianca Dragușanu, filmuleț pe care ii puteți observa mai jos, contactata de catre reporterii Spynews.ro, celebra blonda din showbiz a oferit declarații exclusive despre filmarea controversata.…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide primul centru de vaccinare in care oamenii vor putea fi vaccinați direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. Se estimeaza ca in acest fel va creste semnificativ…

- Teodor și Ionela Roșu de la Mireasa pentru fiul meu au petrecut o vacanța de vis in Maramureș. Cei doi foști concurenți au trait clipe de neuitat alaturi de baiețelul lor, care a fost absolut fascinat de tot ce a vazut pe plaiurile maramureșene. Teodor de la MPFM a facut declarații in exclusivitate…

- Zi mare ieri pentru Ionuț Gojman. Fosta ispita de la Insula Iubirii și-a sarbatorit iubita, care a implinit o frumoasa varsta. In plus, aceasta a fost ocazia perfecta de a se afișa impreuna, intr-o ipostaza tandra. Iata ce declarații exclusive a facut Ionuț Gojman pentru Spynews.

- Liderul de sindicat Viorel Șeicaru, etichetat drept „Polițistul torționar de la Secția 16”, a dezvaluit reporterilor SPYNEWS, in cadrul unui interviu exclusiv, oferit din arestul la domiciliu, ca el nu și-a facut decat meseria și ca se considera victima unor „grei” din Poliția Capitalei care au legaturi…