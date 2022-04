Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași are alocat pentru investiții, in acest an, 75 la suta din fondurile universitații. Rectorul Gerard Jitareanu a precizat ca dupa doi ani de pandemie, se dorește finalizarea tututor contractelor de cercetare in domeniu. Gerard Jitareanu:…

- Dincolo de comentariile docte si glumitele pline de spirit, vine insa si momentul in care ar fi bine sa ne gandim de ce se intampla asta. Si, mai ales, cum sa facem sa ne tinem studentii aproape. Fac aici un inventar al unor posibile raspunsuri. Desigur, unul care ramane deschis. De curand, edupedu.ro…

- Este nevoie de finantare pentru realizarea unui nou corp de cladire la Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri din Iași, deoarece sunt 400 de pacienti si doar 200 de paturi, a precizat Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. De asemenea, trebuie asigurata și decontarea integrala a serviciilor medicale…

- Peste 9800 de pacienți au fost tratați la Spitalul Clinic pentru Animale de companie, din cadrul Facultații de Medicina Veterinara, de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, la un an de la deschiderea Compartimentului de Urgențe. Cu o echipa formata dintr-un coordonator, patru…

- Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava a creat un centru de ajutor și consiliere pentru refugiații din Ucraina care continua sa vina in numar mare la noi in țara. Peste 500 de voluntari, studenti si profesori ai Universitații sunt implicați și ii sprijina pe partea de cazare, transport sau alte…

- Consiliul de Admnistrație al Universitații Alexandru Ioan Cuza din Iași se va reuni maine, in ședința, pentru a decide modalitatea de desfașurare a cursurilor. Aceasta in condițiile in care ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca, odata cu incetarea starii de alerta pe teritoriul Romaniei,…

- Autoritațile din Galați pregatesc locuri de cazare pentru refugiații din Ucraina. Pot fi cazate in acest moment patru mii de persoane. Corespondentul Radio Iași, Aurelia Bogatu: 20 de profesori de la Universitatea din Ismail, Ucraina – au solicitat ajutor de la Universitatea „Dunarea de Jos” Galati…