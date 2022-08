Stiri pe aceeasi tema

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 02.45, in autocarul care venea din Turcia si se indrepta spre Ucraina aflandu-se mame si copii ucraineni. “Polițiștii…

- Un autocar care transporta 42 de ucraineni s-a rasturnat in aceasta dimineața pe raza comunei Garoafa. Imediat s-a dat alarma și a fost activat Planul Rosu de Interventie. Din primele cercetari se pare ca vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul autocarului care ar fi adormit la volan. Asta…

- Un autocar care transporta 42 de ucraineni s-a rasturnat in aceasta dimineața pe raza comunei Garoafa. Imediat s-a dat alarma și a fost activat Planul Rosu de Interventie. Din primele cercetari se pare ca vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul autocarului care ar fi adormit la volan. Asta…

- Un autocar care facea curse regulate Ucraina-Turcia s-a rasturnat in comuna Garoafa din județul Vrancea. 43 de oameni se aflau in autocar, majoritatea ucraineni, adulți și copii. Autoritațile au activat imediat planul roșu de intervenție. 23 de persoane au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale.…

- Un autocar care transporta 42 de ucrainieni s-a rasturnat in aceasta dimineața pe raza comunei Garoafa. Imediat s-a dat alarma și a fost activat planul roșu. Din primele cercetari se pare ca vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul autocarului care ar fi adormit la volan. Asta in condițiile…

- PLANUL ROȘU de intervenție a fost activat in Vrancea dupa ce un autocar inmatriculat in Ucraina s-a rasturnat pe drumul european 85, in localitatea Garoafa. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție din cadrul SAJ Vrancea, ISU Vrancea și Poliție. In urma accidentului doua…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 57, pe clisura Dunarii, in zona localitații carașene Pojejena, unde un microbuz s-a rasturnat in afara șoselei. In autovehicul se aflau opt persoane, patru adulți și patru minori. La fața locului s-au deplasat de urgența doua ambulanțe din cadrul Serviciului…

- Un accident rutier a avut loc sambata, 25 iunie, in localitatea Carnesti, judetul Hunedoara, in care au fost implicate doua masini in care se aflau 8 persoane, intre care 5 copii. Doua victime au ramas incarcerate, iar 7 persoane au fost transportate la spital, informeaza News.ro . Un copil a fost preluat…