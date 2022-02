Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat ucrainean de pe Insula Serpilor din Marea Neagra nu s-a putut abtine sa nu-i injure pe rusii de pe o nava de razboi ruseasca atunci cand i s-a cerut sa se predea, altfel vor fi bombardati. Aceasta este una dintre povestile de eroism din razboiul din Ucraina devenite virale pe internet in ultimele…

- Ieri, militarii ruși au capturat și Insula Șerpilor, situata la 45 de kilometri de Romania. Soldații din Rusia i-au bombardat pe cei 13 ucraineni care apareau insula. Iata inregistrarea audio inainte de atacul sangeros!

- Toți cei 13 polițiști de frontiera ucraineni care pazeau Insula Șerpilor și au murit in timpul bombardamentului de joi vor primi titlul de Erou al Ucrainei. O inregistrare audio cu ultimele lor cuvinte sfidatoare la adresa atacatorilor a fost facuta publica și a starnit valuri de emoții, relateaza BBC.

- Ultimele cuvinte ale granicerilor EROI de pe Insula Șerpilor inainte de a fi UCIȘI: „Nava de razboi ruseasca, du-te la dracu” AUDIO| Ultimele cuvinte ale granicerilor EROI de pe Insula Șerpilor inainte de a fi UCIȘI: „Nava de razboi ruseasca, du-te la dracu” Toți cei treisprezece graniceri ucraineni…

- Autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”, fiind cel mai probabil vorba de nave rusești. Acestea le-ar fi cerut granicerilor sa se predea. Insula Șerpilor se afla la mai puțin 50 de kilometri de Sulina, fiind un punct strategic in…

- Numarul cetatenilor ucraineni, care isi stabilesc domiciliul in comuna Varfu Campului, din judetul Botosani, creste considerabil pe fondul tensiunilor de la granita dintre Ucraina si Rusia. Comuna Varfu Campului e amplasata langa granița cu Ucraina, la 30 km de Vama Siret, și este practic la jumatatea…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au raportat, sambata, peste 1.500 de incalcari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, cel mai mare numar inregistrat in acest an, informeaza The Guardian. Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au…