Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS a transmis vineri un comunicat in care condamna atacul asupra activistului de mediu Tiberiu Bosutar, jurnalistului Mihai Dragolea si realizatorului Radu Constantin Mocanu, care s-a produs in timp ce acestia documentau pe teren taierile ilegale de paduri din zona comunei Cosna, judetul Suceava.…

- Șefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania a reacționat cu privire la atacul mafiot de joi seara, dintr-o padure din Suceava. Este inadmisibil sa fii atacat in timp ce iți faci meseria, iar autoritațile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertații presei, a declarat…

- USR PLUS condamna ferm atacul asupra activistului de mediu Tiberiu Bosutar, jurnalistului Mihai Dragolea si realizatorului Radu Constantin Mocanu, care s-a produs in timp ce acestia documentau pe teren taierile ilegale de paduri din zona comunei Cosna, judetul Suceava. USR PLUS sustine ca…

- Un jurnalist și un activist de mediu au fost batuți cu bestialitate de aproximativ 20 de persoane intr-o padure din Suceava, potrivit Greenpeace Romania. Victimele faceau un reportaj despre taierile ilegale de p

- Un jurnalist care filma un documentar despre taierile ilegale de lemn din Suceava a fost batut, alaturi de un coleg și un activist de mediu, de un grup de 20 de indivizi, care i-au atacat cu bate și topoare. Cei trei au ajuns la spital, iar aparatura le-a fost distrusa. Potrivit Greenpeace Romania,…

- Cinci cetațeni moldoveni au fost raniți, miercuri, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de un TIR, in județul Suceava. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 17, in localitatea Poiana Stampei, județul Suceava, s-a produs un accident rutier. Șoferul…

- Cinci cetațeni moldoveni au fost raniți, miercuri, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de un TIR, in județul Suceava. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 17, in localitatea Poiana Stampei, județul Suceava, s-a produs un accident rutier.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in zilele de 1 și 2 august a.c., in intervalul orar 12:00-20:00, sunt instituite restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe intreaga rețea rutiera, exceptand județele: Harghita,…