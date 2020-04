Stiri pe aceeasi tema

- Formatia britanica The Rolling Stones a inregistrat in studio, inainte de impunerea masurilor de izolare, o melodie numita "Living In A Ghost Town", potrivit news.roSolistul Mick Jagger a declarat joi: "Am crezut ca se va potrivi cu vremurile pe care le traim. Poate fi ascultata peste tot…

- Evenimentul caritabil „One World: Together at Home“, care a avut loc online sambata seara si a fost coordonat de Lady Gaga pentru Global Citizen si Organizatia Mondiala a Sanatatii, a generat aproximativ 128 de milioane de dolari.

- Cine a cantat cel mai bine la maratonul One World: Together at Home Sambata noaptea, oamenii de pe intreg globul au putut urmari cel mai mare concert caritabil transmis in mediul online. Zeci de staruri internationale si-au unit fortele pentru a strange fonduri menite sa ajute in lupta contra pandemiei…

- Formatia Rolling Stones va participa la un spectacol special, ce va reuni numeroase alte vedete, difuzat in toata lumea sambata, in sprijinul personalului sanitar angrenat in lupta contra coronavirusului, relateaza vineri AFP. Evenimentul, organizat de Global Citizen in colaborare cu Organizatia Mondiala…