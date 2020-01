Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis, in aceste momente, face declaratii la Palatul Cotroceni:"Guvernul isi face ultimele calcule si vreau sa subliniez ca si eu, si Guvernul ne dorim cresterea alocatiilor. Legea este in regula, de aceea am si promulgat o.Guvernul va gasi solutia cea mai buna. Problema este la buget.…

- In timp ce procurorii din Romania arunca dosarul de la unul la altul, ca sa se spele pe maini, cazul rapirii unui minor, de pe teritoriul tarii noastre, este tratat cu seriozitate maxima in Republica Moldova, iar anchetatorii de dincolo de Prut au avut parte de un soc atunci cand l-au audiat pe minor.

- Traim in Romania secolului XXI, intr-o capitala europeana și cu pretenții de gen, iar noi, locuitorii acesteia nu avem alte pretenții de la autoritați, decat sa avem un trai decent și sa putem merge pe strada sau sa intram in scara blocului in siguranța, nu cu frica in san ca s-ar putea ca vreun inconștient…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat, astazi, la Iasi, ca saracia este greu de manageriat in spitalele din Romania, dar furtul si lipsa de onestitate NU trebuie incurajate. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/13-dec-rdj-17-V-Costache-saracia.mp3 In acest context, Ministrul…

- Gheorghe Dinca și Ștefan Risipițeanu au ajuns in urma cu puțin timp la DIICOT pentru a face noi declarații in fața anchetatorilor. Acestea ar putea fi ultimele declarații pe care cei doi barbați care au violat-o pe Luiza Melencu o vor face la DIICOT. Pana la finele acestei luni dosarul va fi trimis…

- Cornel Galeș și-a pierdut viața intr-un accident de mașina, ieri, in Spania. Cea care i-a fost alaturi in ultimul timp acestuia, Vivi, a mers la morga pentru a recunoaște trupul barbatului. Doina Belu, nașa lui Cornel și a Ilenei Ciuculete a facut declarații șocante la ”Agenția Vip” despre momentul…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Cezar Ouatu a facut declarații emoționante despre țara in care locuiește. Mai mult, acesta a declarat ca se considera un ambasador in tot ce inseamna ideea de Romania, prin prisma carierei de artist.„Cand am fost la Eurosivison mi-am dat seama ce inseamna mandria…

- Tzanca Uraganul, așa cum este cunoscut in lumea mondena, a avut parte de o scena șocanta in timp ce canta la un eveniment din strainatate, alaturi de Sorinel Puștiu. Cantarețul s-a trezit cu un pumn in fața de la unul dintre petrecareți si nu a avut timp sa reacționeze. SCANDAL MARE in LUMEA…