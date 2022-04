Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de ocupare la pensiunile din localitatile sucevene unde se afla manastiri UNESCO este de peste 90%, iar media in judet este de 75%, in perioada Sarbatorilor Pascale, a anuntat, joi, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Niculai Barba. ”Conform datelor CNIPT, la inceputul saptamanii…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, estimeaza ca anul 2022 va reprezenta varful activitatii turistice, chiar in contextul conflictului armat din Ucraina, deoarece lumea este dornica sa revina la normalitate, dupa doi ani de pandemie, informeaza AGERPRES . „Eu ma astept, chiar daca ne aflam in situatia…

- Doua grupari de traficanți de țigari din județul Suceava au fost vizate, dimineața, de percheziții facute de procurorii DIICOT. Una dintre grupari era formata din cinci cetațeni romani și patru ucraineni. Suspecții ascundeau țigarile de contrabanda in importuri de bușteni și cherestea din Ucraina și…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei a publicat in transparența decizionala un proiect de hotarare de guvern privind modificarea și completarea HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Actul normativ aduce o…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au efectuat o interventie chirurgicala in timpul careia au extirpat o tumora rar intalnita, cu diametrul de 7 centimetri, care se dezvoltase dintr-un nerv localizat in maduva cervicala. Managerul Spitalului Clinic de Urgenta ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’…

- Mai mulți reprezentanți ai USR Iași au protestat, astazi, in fața Primariei solicitand demisia primarului Mihai Chirica din cauza dosarelor penale ale acestuia. Reprezentanții USR au afișat un bener și pancarte și au explicat trecatorilor motivul protestului. Au participat parlamentari, consilieri locali…